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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14

  Amethyst написав:С депозитки есть шаровой р2р перевод

Вы имеете в виду тянуть на депозитку в приложении форварда с карты альянса? Это без комиссии и какой лимит за одну операцию и в сутки лимит?
Алексей77
 
Повідомлень: 1702
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21

Re: Банк Альянс

Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
Amethyst
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Повідомлень: 1754
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 318 раз.
 
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1
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