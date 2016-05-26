Вы имеете в виду тянуть на депозитку в приложении форварда с карты альянса? Это без комиссии и какой лимит за одну операцию и в сутки лимит?
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14
Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21
Re: Банк Альянс
Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:10
Вы имеете в виду со скарбнички (она так вроде называется) альянса тянуть? Выше метод как я описал подойдёт? через Форвард? Это и есть Р2Р? И лимиты есть?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Нед 06 лют, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:16
Я имею в виду, шо тянуть нуна было с карты, выданной вам под депозит.
А со Скарбнычки р2р -- палатный.
Со Скарбнычки можно нашару снять в кассе.
А не отрывая попу от дивана мона со Скарбнычки ОПЯТЬ разместить новый депо (АнтисТресСс) на 10дн, указав возврат таки на Депозитку и отменив пролонгацию хотя бы за 2 дн до окончания депо.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17
мою депозитну карту банк закрив самотужки, просто одного дня прийшло смс - досвідос
мабуть через 0 руху довший час
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:23
Re: Банк Альянс
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31
Re: Банк Альянс
Кстаті,як ліміти звати, які тре підняти, аби витягти сотку з депозитки? Отой 'безготівковий розрахунок' в додатку, чи тре дзвонить? І чи треба ліміти в тянучці міняти - форварда та моні?
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34
chipmunk
наскільки пригадую там по замовчуванню ліміт 50К
але оскільки ви робите п2п, то там явно менші суми будуть ходити (15?)
денний ліміт можна підняти в додатку або веб ІБ Альянсу
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