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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14

  Amethyst написав:С депозитки есть шаровой р2р перевод

Вы имеете в виду тянуть на депозитку в приложении форварда с карты альянса? Это без комиссии и какой лимит за одну операцию и в сутки лимит?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21

Re: Банк Альянс

Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:10

  Amethyst написав:Тянуть с депозитки Альянса любым р2р

Вы имеете в виду со скарбнички (она так вроде называется) альянса тянуть? Выше метод как я описал подойдёт? через Форвард? Это и есть Р2Р? И лимиты есть?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Нед 06 лют, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:16

Депозитка і Скарбничка - то є різні картки в банку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:16

  Алексей77 написав:
  Amethyst написав:Тянуть с депозитки Альянса любым р2р

Вы имеете в виду со скарбнички (она так вроде называется) альянса тянуть? Выше метод как я описал подойдёт? через Форвард? Это и есть Р2Р?

Я имею в виду, шо тянуть нуна было с карты, выданной вам под депозит.
А со Скарбнычки р2р -- палатный.
Со Скарбнычки можно нашару снять в кассе.

А не отрывая попу от дивана мона со Скарбнычки ОПЯТЬ разместить новый депо (АнтисТресСс) на 10дн, указав возврат таки на Депозитку и отменив пролонгацию хотя бы за 2 дн до окончания депо.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17

  Amethyst написав:
  cohan написав:а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?

Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку


мою депозитну карту банк закрив самотужки, просто одного дня прийшло смс - досвідос :)
мабуть через 0 руху довший час
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:19

Amethyst
Спасибо большое теперь всё понятно
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:23

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Со Скарбнычки можно нашару снять в кассе.

важливе уточнення - на шару лише із пластиком!
без - вже із комісом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31

Re: Банк Альянс

Кстаті,як ліміти звати, які тре підняти, аби витягти сотку з депозитки? Отой 'безготівковий розрахунок' в додатку, чи тре дзвонить? І чи треба ліміти в тянучці міняти - форварда та моні?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34

chipmunk
наскільки пригадую там по замовчуванню ліміт 50К
але оскільки ви робите п2п, то там явно менші суми будуть ходити (15?)
денний ліміт можна підняти в додатку або веб ІБ Альянсу
greenozon
 
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