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Банк Альянс
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14
Amethyst написав:
С депозитки есть шаровой р2р перевод
Вы имеете в виду тянуть на депозитку в приложении форварда с карты альянса? Это без комиссии и какой лимит за одну операцию и в сутки лимит?
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Алексей77
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21
Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:10
Amethyst написав:
Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
Вы имеете в виду со скарбнички (она так вроде называется) альянса тянуть? Выше метод как я описал подойдёт? через Форвард? Это и есть Р2Р? И лимиты есть?
Востаннє редагувалось Алексей77
в Нед 06 лют, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Алексей77
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:16
Депозитка і Скарбничка - то є різні картки в банку
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greenozon
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:16
Алексей77 написав: Amethyst написав:
Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
Вы имеете в виду со скарбнички (она так вроде называется) альянса тянуть? Выше метод как я описал подойдёт? через Форвард? Это и есть Р2Р?
Я имею в виду, шо тянуть нуна было с карты, выданной вам под депозит.
А со Скарбнычки р2р -- палатный.
Со Скарбнычки можно нашару снять в кассе.
А не отрывая попу от дивана мона со Скарбнычки ОПЯТЬ разместить новый депо (АнтисТресСс) на 10дн, указав возврат таки на Депозитку и отменив пролонгацию хотя бы за 2 дн до окончания депо.
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17
Amethyst написав: cohan написав:
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку
мою депозитну карту банк закрив самотужки, просто одного дня прийшло смс - досвідос
мабуть через 0 руху довший час
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:19
Amethyst
Спасибо большое теперь всё понятно
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Алексей77
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:23
Amethyst написав:
Со Скарбнычки можно нашару снять в кассе.
важливе уточнення - на шару лише із пластиком!
без - вже із комісом
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31
Кстаті,як ліміти звати, які тре підняти, аби витягти сотку з депозитки? Отой 'безготівковий розрахунок' в додатку, чи тре дзвонить? І чи треба ліміти в тянучці міняти - форварда та моні?
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chipmunk
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:34
chipmunk
наскільки пригадую там по замовчуванню ліміт 50К
але оскільки ви робите п2п, то там явно менші суми будуть ходити (15?)
денний ліміт можна підняти в додатку або веб ІБ Альянсу
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greenozon
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