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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:43

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:там по замовчуванню ліміт 50К

Той, що я бачив 7тис. Звісно кілька траншів буде
chipmunk
 
Повідомлень: 8876
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:16

Re: Банк Альянс

На днях гривневі ставки мають підняти
wolt450
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Повідомлень: 3631
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
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  #<1 ... 143144145146
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