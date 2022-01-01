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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:43
greenozon написав:
там по замовчуванню ліміт 50К
Той, що я бачив 7тис. Звісно кілька траншів буде
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:16
На днях гривневі ставки мають підняти
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wolt450
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06
wolt450 написав:
На днях гривневі ставки мають підняти
На сколько?
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:35
vitaliian написав: wolt450 написав:
На днях гривневі ставки мають підняти
На сколько?
Приблизно на 1% з 11.02
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wolt450
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