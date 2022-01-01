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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:43

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:там по замовчуванню ліміт 50К

Той, що я бачив 7тис. Звісно кілька траншів буде
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:16

Re: Банк Альянс

На днях гривневі ставки мають підняти
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06

  wolt450 написав:На днях гривневі ставки мають підняти

На сколько?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:35

  vitaliian написав:
  wolt450 написав:На днях гривневі ставки мають підняти

На сколько?

Приблизно на 1% з 11.02
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:22

  wolt450 написав:
  vitaliian написав:
  wolt450 написав:На днях гривневі ставки мають підняти

На сколько?

Приблизно на 1% з 11.02


інфа сотка

банк підвищив ставки, найбільше - довгу гривню (більше року)
11.25 --> 12.50%

норм темп!
ждемо 15-16-18 як в старі добрі часи :?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:56

greenozon какой там нормальный на 6 месяцев даже 12% не дают
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:38

1.депозитную карту можно получить только разместив депо, верно?
2.Антистрессов можно несколько открыть?
3. карты безымянки или два раза за ними ходить?
novichok
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