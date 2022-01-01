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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:43
greenozon написав:
там по замовчуванню ліміт 50К
Той, що я бачив 7тис. Звісно кілька траншів буде
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chipmunk
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:16
На днях гривневі ставки мають підняти
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wolt450
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06
wolt450 написав:
На днях гривневі ставки мають підняти
На сколько?
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:35
vitaliian написав: wolt450 написав:
На днях гривневі ставки мають підняти
На сколько?
Приблизно на 1% з 11.02
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wolt450
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:22
wolt450 написав: vitaliian написав: wolt450 написав:
На днях гривневі ставки мають підняти
На сколько?
Приблизно на 1% з 11.02
інфа сотка
банк підвищив ставки, найбільше - довгу гривню (більше року)
11.25 --> 12.50%
норм темп!
ждемо 15-16-18 як в старі добрі часи
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greenozon
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:56
greenozon какой там нормальный на 6 месяцев даже 12% не дают
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:38
1.депозитную карту можно получить только разместив депо, верно?
2.Антистрессов можно несколько открыть?
3. карты безымянки или два раза за ними ходить?
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novichok
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:50
novichok написав:
1.депозитную карту можно получить только разместив депо, верно?
2.Антистрессов можно несколько открыть?
3. карты безымянки или два раза за ними ходить?
1.да, на 5К мин, Антистресс. За одно и текущий счет под 2е депо откройте с возвратом на Депозитку. И через 10 дн. вы будете обладателем Текущего, который нашару пополняется СЭПом и Депозитки, с которой р2р нашару.
2. да, у меня мульён
3. Мнгновенки
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Amethyst
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:50
novichok написав:
1.депозитную карту можно получить только разместив депо, верно?
2.Антистрессов можно несколько открыть?
3. карты безымянки или два раза за ними ходить?
1. хз но очевидно же
2. да, сколько угодно и продлевать
3. безымянка но за Платиной еще раз
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cohan
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