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Банк Альянс
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Додано: Вів 15 лют, 2022 19:22
37kveabw написав:
Открывал в банке Альянс на контрактной депозит
А какую карту взяли под депозит?
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Amethyst
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:17
Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.
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THB
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:48
THB написав:
Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.
этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты
но как открыть 20 карт я тоже знаю
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Amethyst
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:57
Amethyst написав: THB написав:
Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.
этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты
но как открыть 20 карт я тоже знаю
Да мне и одной хватит,депо в приложении пролонгировал с ежемес. Выплатой 11.02,а сегодня подъехал в отделение - карту не дают. В марте еще два депо заканчивается,как их всех на одну карту - депозитку привязать?
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THB
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:06
THB написав: Amethyst написав: THB написав:
Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.
этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты
но как открыть 20 карт я тоже знаю
Да мне и одной хватит,депо в приложении пролонгировал с ежемес. Выплатой 11.02,а сегодня подъехал в отделение - карту не дают. В марте еще два депо заканчивается,как их всех на одну карту - депозитку привязать?
Карта выдается (нашару) при размещении депозита с этой карты(картсчета).
Советую открыть Антистресс на 10дн (5К мин) и перепривязать в отд-и возврат депо/% на картсчет.
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Amethyst
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