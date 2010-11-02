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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:22

Re: Банк Альянс

  37kveabw написав:Открывал в банке Альянс на контрактной депозит

А какую карту взяли под депозит?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:17

Re: Банк Альянс

Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:48

  THB написав:Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.

этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты :P
но как открыть 20 карт я тоже знаю :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:57

  Amethyst написав:
  THB написав:Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.

этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты :P
но как открыть 20 карт я тоже знаю :mrgreen:

Да мне и одной хватит,депо в приложении пролонгировал с ежемес. Выплатой 11.02,а сегодня подъехал в отделение - карту не дают. В марте еще два депо заканчивается,как их всех на одну карту - депозитку привязать?
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:06

  THB написав:
  Amethyst написав:
  THB написав:Карту под депо надо открывать в тот же день,что и депо,или 60 гр. И что-то говорили одно депо - одна карта. Так если я открою 40 депо по 5кгр,надо 40 Карт? Помялись и прошептали: да-а. Так что хвалебные отзывы писать не спешите.

этааа, я уже депов 20 открыл и все с одной и той же карты :P
но как открыть 20 карт я тоже знаю :mrgreen:

Да мне и одной хватит,депо в приложении пролонгировал с ежемес. Выплатой 11.02,а сегодня подъехал в отделение - карту не дают. В марте еще два депо заканчивается,как их всех на одну карту - депозитку привязать?

Карта выдается (нашару) при размещении депозита с этой карты(картсчета).
Советую открыть Антистресс на 10дн (5К мин) и перепривязать в отд-и возврат депо/% на картсчет.
Amethyst
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