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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 15:44
А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
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chipmunk
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:50
chipmunk написав:
А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
хай жиє!
cohan написав:
да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным
та ладно - а шо, разве,например, Січ за входящий сэп на карту Прибуткова не берёт мзду?
хотя р2р даром
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 16 лют, 2022 23:30, всього редагувалось 2 разів.
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:55
cohan написав:
да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным
а фигушки https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... 1_2022.pdf
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:44
это исключения, подтверждаюшие правила
хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
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cohan
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:55
cohan написав:
хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
Альянс (вот так же как и Аккорд) часто жонглируют тарифами по р2р на какой-то своей волне
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:04
Amethyst написав:
как и Аккорд
Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
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klug
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:23
klug написав: Amethyst написав:
как и Аккорд
Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
Нее... и даа, Шаромыга тоже из этой кагорты )
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Amethyst
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