RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:44

Re: Банк Альянс

А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
chipmunk
 
Повідомлень: 8887
З нами з: 15.04.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:50

  chipmunk написав:А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
хай жиє!

  cohan написав:да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным
та ладно - а шо, разве,например, Січ за входящий сэп на карту Прибуткова не берёт мзду?
хотя р2р даром
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 16 лют, 2022 23:30, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 384
З нами з: 13.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:55

Re: Банк Альянс

  cohan написав:да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным

а фигушки :)
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... 1_2022.pdf
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:44

  Amethyst написав:
  cohan написав:да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным

а фигушки :)
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... 1_2022.pdf


это исключения, подтверждаюшие правила

хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:55

Re: Банк Альянс

  cohan написав:хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((

Альянс (вот так же как и Аккорд) часто жонглируют тарифами по р2р на какой-то своей волне
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:04

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:как и Аккорд

Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
klug
 
Повідомлень: 6657
З нами з: 18.08.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:23

  klug написав:
  Amethyst написав:как и Аккорд

Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?

Нее... и даа, Шаромыга тоже из этой кагорты )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 145146147148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 271, 272, 273
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2720 115066
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 23:38
Bosstone
А-Банк 1 ... 1977, 1978, 1979
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19781 3315924
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 21:38
klug
Альфа-Банк 1 ... 137, 138, 139
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1386 167134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 21:19
stryzhko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (402)
17.02.2022 00:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.