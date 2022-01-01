Банк Альянс
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:44
А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
chipmunk
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:50
chipmunk написав:
А ця карта під депо їсти просить? Треба закрити після вивода депо чи хай жиє на всяк випадок?
хай жиє!
cohan написав:
да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным
та ладно - а шо, разве,например, Січ за входящий сэп на карту Прибуткова не берёт мзду?
хотя р2р даром
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Сер 16 лют, 2022 23:30, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:55
cohan написав:
да и - обычно если уж p2p бесплатный вход, СЭП 100% будет бесплатным
а фигушки
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... 1_2022.pdf
Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:44
это исключения, подтверждаюшие правила
хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
cohan
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:55
cohan написав:
хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
Альянс (вот так же как и Аккорд) часто жонглируют тарифами по р2р на какой-то своей волне
Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:04
Amethyst написав:
как и Аккорд
Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
klug
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:23
klug написав: Amethyst написав:
как и Аккорд
Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
Нее... и даа, Шаромыга тоже из этой кагорты )
Amethyst
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Додано: Чет 17 лют, 2022 15:45
Amethyst написав: cohan написав:
хотя логика в Альянсе вообще непонятна ((
Альянс (вот так же как и
Аккорд
) часто жонглируют тарифами по р2р на какой-то своей волне
klug написав: Amethyst написав:
как и Аккорд
Не треба так лякати. Може Ви зі жлобусом сплутали?
так а что Аккорд?
ведь заход на их Найкращу как р2р так и сэпом - без комиссии, не?
flysoulfly
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Додано: Чет 17 лют, 2022 16:08
flysoulfly написав:
так а что Аккорд?
ведь заход на их Найкращу как р2р так и сэпом - без комиссии, не?
вход да, без комисс
Но выход у Аккорда по р2р бывает с перемежающейся комисс
Amethyst
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:40
Amethyst написав: flysoulfly написав:
так а что Аккорд?
ведь заход на их Найкращу как р2р так и сэпом - без комиссии, не?
вход да, без комисс
Но выход у Аккорда по р2р бывает с перемежающейся комисс
Пане, що Ви маєте на увазі? Тяг з Найкращої р2р без жодних комісій Монькою, Альфою, Форвардом, а може й навіть ПУМБою. Щось змінилося? Чи можливо Ви про те, що звідси саме штовхати платно? Чи то, коли зачеплено кредитні кошти?
Ось на залишок понад 100к 1% у тарифах є, а комісій на р2р я не бачу...
kreuz
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