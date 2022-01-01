а то, що у Рояля часто буває 7 п'ятниць на тиждень і він може змінити Тарифи, що й було роки 2 тому, коли спочатку був безкоштовний чужий р2р, потім з коміс, потім знов безкоштовний. Але тішить те, що це не так часто як у ощАда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:46
Re: Банк Альянс
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