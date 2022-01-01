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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:46

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:Пане, що Ви маєте на увазі?

а то, що у Рояля часто буває 7 п'ятниць на тиждень і він може змінити Тарифи, що й було роки 2 тому, коли спочатку був безкоштовний чужий р2р, потім з коміс, потім знов безкоштовний. Але тішить те, що це не так часто як у ощАда :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:34

ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.
23valeraaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:59

  23valeraaa написав:ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.

Вам сюди https://bankalliance.ua/ru/ag_financing
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:48

Альянс до сих пор не начислил проценты по депозиту. Решили, что война всё спишет?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09

  Amethyst написав:
  23valeraaa написав:ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.

Вам сюди https://bankalliance.ua/ru/ag_financing



банк лежитЬ???

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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43

зашли %%
Amethyst
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