а то, що у Рояля часто буває 7 п'ятниць на тиждень і він може змінити Тарифи, що й було роки 2 тому, коли спочатку був безкоштовний чужий р2р, потім з коміс, потім знов безкоштовний. Але тішить те, що це не так часто як у ощАда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:46
Re: Банк Альянс
Додано: Сер 23 лют, 2022 10:34
ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.
Додано: Сер 23 лют, 2022 10:59
Вам сюди
Додано: Вів 01 бер, 2022 11:48
Альянс до сих пор не начислил проценты по депозиту. Решили, что война всё спишет?
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09
банк лежитЬ???
головна сторінка пише
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:21
Уже все есть. Не раздувайте.
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