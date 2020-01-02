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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:46

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:Пане, що Ви маєте на увазі?

а то, що у Рояля часто буває 7 п'ятниць на тиждень і він може змінити Тарифи, що й було роки 2 тому, коли спочатку був безкоштовний чужий р2р, потім з коміс, потім знов безкоштовний. Але тішить те, що це не так часто як у ощАда :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:34

ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.
23valeraaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:59

  23valeraaa написав:ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.

Вам сюди https://bankalliance.ua/ru/ag_financing
Amethyst
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Повідомлень: 1936
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:48

Альянс до сих пор не начислил проценты по депозиту. Решили, что война всё спишет?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09

  Amethyst написав:
  23valeraaa написав:ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.

Вам сюди https://bankalliance.ua/ru/ag_financing



банк лежитЬ???

головна сторінка пише


We're sorry, but something went wrong.

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43

зашли %%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:21

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  23valeraaa написав:ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.

Вам сюди https://bankalliance.ua/ru/ag_financing



банк лежитЬ???

головна сторінка пише


We're sorry, but something went wrong.

If you are the application owner check the logs for more information.

Уже все есть. Не раздувайте.
Порт
 
Повідомлень: 862
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:36

Порт

так, вже працює, дякую!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:55

У интернет-банкинга сегодня выходной день? :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:13

У меня апликуха работает
Amethyst
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