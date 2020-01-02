Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 07:46
kreuz написав:
Пане, що Ви маєте на увазі?
а то, що у Рояля часто буває 7 п'ятниць на тиждень і він може змінити Тарифи, що й було роки 2 тому, коли спочатку був безкоштовний чужий р2р, потім з коміс, потім знов безкоштовний. Але тішить те, що це не так часто як у ощАда
Amethyst
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Додано: Сер 23 лют, 2022 10:34
ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.
23valeraaa
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Додано: Сер 23 лют, 2022 10:59
23valeraaa написав:
ДОброго дня. Я фермер, ЧОП. МЕне цікавить ваша програма купівлі с/г техніки. Буду вдячний за деталі. Дякую.
Вам сюди
https://bankalliance.ua/ru/ag_financing
Amethyst
Повідомлень: 1936
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:48
Альянс до сих пор не начислил проценты по депозиту. Решили, что война всё спишет?
Порт
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:09
банк лежитЬ???
головна сторінка пише
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.
greenozon
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43
зашли %%
Amethyst
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:21
greenozon написав:
банк лежитЬ???
головна сторінка пише
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.
Уже все есть. Не раздувайте.
Порт
Повідомлень: 862
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 59 раз.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:36
Порт так, вже працює, дякую!
greenozon
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Додано: Нед 06 бер, 2022 17:55
У интернет-банкинга сегодня выходной день?
Igneus
Повідомлень: 1304
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Подякував: 990 раз.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:13
У меня апликуха работает
Amethyst
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