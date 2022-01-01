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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:24

  Amethyst написав:У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар :evil:
С др. ИБ все ок

АП 20:21. Заработали СМС-пароли.

какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней :arrow: :?:
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:17

  sens написав:
  Amethyst написав:У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар :evil:
С др. ИБ все ок

АП 20:21. Заработали СМС-пароли.

какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней :arrow: :?:
Ну так Антистресс, под 8% начальных, на 10дн с автопролонгацией под +0.25%
Правда я щас выношу, гашу Альфу (

Смерть ворогам!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:38

  Amethyst написав:
  sens написав:
  Amethyst написав:У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар :evil:
С др. ИБ все ок

АП 20:21. Заработали СМС-пароли.

какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней :arrow: :?:
Ну так Антистресс, под 8% начальных, на 10дн с автопролонгацией под +0.25%
Правда я щас выношу, гашу Альфу (

Смерть ворогам!


зайдите в ИБ , будите удивлены :?
sens
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Повідомлень: 12778
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
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  #<1 ... 147148149150
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