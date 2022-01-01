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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 10:24
Amethyst написав:
У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар
С др. ИБ все ок
АП 20:21. Заработали СМС-пароли.
какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:17
sens написав: Amethyst написав:
У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар
С др. ИБ все ок
АП 20:21. Заработали СМС-пароли.
какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней
Ну так Антистресс, под 8% начальных, на 10дн с автопролонгацией под +0.25%
Правда я щас выношу, гашу Альфу (
Смерть ворогам!
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:38
Amethyst написав: sens написав: Amethyst написав:
У меня апликуха работает
Даа, не приходят СМС-пароли. Киевстар
С др. ИБ все ок
АП 20:21. Заработали СМС-пароли.
какие доступны в ИБ депозиты кроме 182 дней
Ну так Антистресс, под 8% начальных, на 10дн с автопролонгацией под +0.25%
Правда я щас выношу, гашу Альфу (
Смерть ворогам!
зайдите в ИБ , будите удивлены
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Amethyst
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:08
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sens
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