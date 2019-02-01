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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 5 5 1
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 15:37

Михалич пішов від нас зовсім маленьким. :(
Поліщук виявився поганим татечком.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27527
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:45

Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.
Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:56

  iurii44 написав:Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.
Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.
это с единственным отделением в Киеве и рядом с почившим втб. Вы уже открыли или только в отделении проведали обстановку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:22

  sens написав:
  iurii44 написав:Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.
Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.
это с единственным отделением в Киеве и рядом с почившим втб. Вы уже открыли или только в отделении проведали обстановку


Провел разведку боем. Отделение на бульваре Шевченко, условия проверены.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 924
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