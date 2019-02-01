Європейський промисловий банк

Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:45

Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.

Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.

Практикующий вкладчик.

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