Європейський промисловий банк

Михалич пішов від нас зовсім маленьким.
Поліщук виявився поганим татечком.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2017 15:37
Михалич пішов від нас зовсім маленьким.
Поліщук виявився поганим татечком.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:45
Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.
Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.
Практикующий вкладчик.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:56
это с единственным отделением в Киеве и рядом с почившим втб. Вы уже открыли или только в отделении проведали обстановку
никому не верю
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:22
Провел разведку боем. Отделение на бульваре Шевченко, условия проверены.
Практикующий вкладчик.
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