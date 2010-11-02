Михалич пішов від нас зовсім маленьким.
Поліщук виявився поганим татечком.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2017 15:37
Михалич пішов від нас зовсім маленьким.
Поліщук виявився поганим татечком.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:45
Появился хороший депозит от 1000грн для пенсионеров на год под 18% с ежемесячной выплатой с пополнением весь срок от 500грн. Есть карта под депозит за 50 грн.
Плату за карту банку надо бы убрать. Будет больше клиентов.
Практикующий вкладчик.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:56
это с единственным отделением в Киеве и рядом с почившим втб. Вы уже открыли или только в отделении проведали обстановку
никому не верю
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:22
Провел разведку боем. Отделение на бульваре Шевченко, условия проверены.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:19
Re: Європейський промисловий банк
лідери ринку 5,5% $, євро на 3роки
мін сума вкладу 100 000
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:27
Банка валютою ворочає
За 3 квартал року 2020 на 11 млн наворочала.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:32
Банка ганяє гривню між картками за 1%+5 грн
Дороговато.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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