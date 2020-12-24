Європейський промисловий банк

Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:27

Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней?

В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай.

А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день:

- 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет);

- 28 декабря - 7 января (Рождество);

- 29 декабря - 8 января (суббота);

- 30 декабря - 9 января (воскресенье);

- 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать?

- 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет;

- 5 января - 15 января 2022 (суббота);

- 6 января - 16 января (воскресенье);

- 7-10 января - выходной

- 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней.

Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.



Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?