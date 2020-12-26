Європейський промисловий банк

ПРикольный вклад Шанс Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5% Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока. Пограємся?!
Смотрю банка на процессинге ПУМБы сидит, небойсь ограничение на р2р 15К/дн, а своего ИБ для физиков немаа
Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней? В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай. А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день: - 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет); - 28 декабря - 7 января (Рождество); - 29 декабря - 8 января (суббота); - 30 декабря - 9 января (воскресенье); - 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать? - 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет; - 5 января - 15 января 2022 (суббота); - 6 января - 16 января (воскресенье); - 7-10 января - выходной - 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней. Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.
Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?
candidat написав:Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней? В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай. А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день: - 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет); - 28 декабря - 7 января (Рождество); - 29 декабря - 8 января (суббота); - 30 декабря - 9 января (воскресенье); - 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать? - 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет; - 5 января - 15 января 2022 (суббота); - 6 января - 16 января (воскресенье); - 7-10 января - выходной - 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней. Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.
Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?
В Сосіс банці прОцент більший... Не агітую
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Банка темна конячка шо нещодавно зайшла і на західні терени. Зайняла місце де колись відділення Сбєра супостата пу було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ромасик написав:clientage, меня пенс заинтересовал, 12% на год. Спасибо за ссылку.
Айбокс з лояльністю теж цей прОцент дає на рік, виплата щомісячно. Плюс 0,4% від мінфіну.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
candidat написав:Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней? В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай. А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день: - 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет); - 28 декабря - 7 января (Рождество); - 29 декабря - 8 января (суббота); - 30 декабря - 9 января (воскресенье); - 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать? - 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет; - 5 января - 15 января 2022 (суббота); - 6 января - 16 января (воскресенье); - 7-10 января - выходной - 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней. Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.
Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?
В Сосіс банці прОцент більший... Не агітую
тут вроде 11,5 есть на полгода, в Альянсе только 11 в меняющемся ежемесячно процентом с ежемесячными выплатами