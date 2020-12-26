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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:09

ПРикольный вклад Шанс
Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5%
Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока.
Пограємся?! :wink:

Смотрю банка на процессинге ПУМБы сидит, небойсь ограничение на р2р 15К/дн, а своего ИБ для физиков немаа :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:40

clientage, меня пенс заинтересовал, 12% на год.
Спасибо за ссылку.
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:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:27

Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней?
В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай.
А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день:
- 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет);
- 28 декабря - 7 января (Рождество);
- 29 декабря - 8 января (суббота);
- 30 декабря - 9 января (воскресенье);
- 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать?
- 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет;
- 5 января - 15 января 2022 (суббота);
- 6 января - 16 января (воскресенье);
- 7-10 января - выходной
- 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней.
Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.

Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:07

  candidat написав:- 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет

НБУ, кажется, уже отменил работу банков в первый рабочий день года без клиентов - в 2021 большинство банков (если не все) 4 января работают в обычном режиме.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:17

  candidat написав:Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней?
В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай.
А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день:
- 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет);
- 28 декабря - 7 января (Рождество);
- 29 декабря - 8 января (суббота);
- 30 декабря - 9 января (воскресенье);
- 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать?
- 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет;
- 5 января - 15 января 2022 (суббота);
- 6 января - 16 января (воскресенье);
- 7-10 января - выходной
- 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней.
Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.

Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?

В Сосіс банці прОцент більший...
Не агітую
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:02

судячи по кількості дописів сюди за Н останніх років цей банк просто "топчик" і мега-популярний у бомонда! :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:06

Банка темна конячка шо нещодавно зайшла і на західні терени.
Зайняла місце де колись відділення Сбєра супостата пу було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:09

  Ромасик написав:clientage, меня пенс заинтересовал, 12% на год.
Спасибо за ссылку.

Айбокс з лояльністю теж цей прОцент дає на рік, виплата щомісячно. Плюс 0,4% від мінфіну.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:22

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Зачем банки добавляют к годовому депозиту еще несколько дней?
В Европромбанке вообще чемпионы: приписка, мол, любой депозит "12м" - это год +10 дней? Еще полмесяца считай.
А главное, что из-за этих +10 дней невозможно в ближайшее время открыть депозит, чтоб его окончание не выпало на выходной или нерабочий день:
- 24 декабря - окончание 3 января 2022 (первый рабочий день - работа без клиентов, а ИБ у них нет);
- 28 декабря - 7 января (Рождество);
- 29 декабря - 8 января (суббота);
- 30 декабря - 9 января (воскресенье);
- 31 декабря - а будут ли 31 декабря депозиты открывать?
- 4 января - работа без клиентов, а ИБ нет;
- 5 января - 15 января 2022 (суббота);
- 6 января - 16 января (воскресенье);
- 7-10 января - выходной
- 11 января - аллилуйя!!! - 21 января (пятница). Да и то, пятница тоже не самый удобный день для окончания депозита. Так что самый беспроблемный только аж 14 января открывается. Или мириться с потерей денег за несколько дней.
Как вариант еще 31 декабря остается, но банки будут работать до 12, кассы, наверное, вообще до 11, и будут ли депозиты вообще открывать.

Кстати, а если у Европромбанка окончание депозита выпадает на выходной и при этом переносят возврат на первый рабочий день, то там, часом, не доплачивают за выходные/нерабочие дни, как это есть у некоторых других банков?

В Сосіс банці прОцент більший...
Не агітую


тут вроде 11,5 есть на полгода, в Альянсе только 11 в меняющемся ежемесячно процентом
с ежемесячными выплатами
cohan
 
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