Європейський промисловий банк

Квесторе_поверніться написав:В Сосіс банці прОцент більший... Не агітую
Извините. Не понял о каком банке идет речь.
Альянс
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
clientage написав:ПРикольный вклад Шанс Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5% Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока. Пограємся?!
greenozon, ну тот Шанс интерестнее. Столбишься с 1000грн под нач. ставку 9%, ежемес. пролонгация с +0.5%, т.е. на 12м мес будет 14.5%. Первые полгода мона пополнять, т.е. выращиваешь полгода ставку до 11.5%, на ней размещаеШся и с 12.5% до 14.5% (полгода) косишь баблииище
clientage написав:ПРикольный вклад Шанс Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5% Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока. Пограємся?!
До 11,5%. Без поповнення. Виплата щомісячно. А умови лояльності в банці є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.