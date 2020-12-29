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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42

  darmet написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Сосіс банці прОцент більший...
Не агітую


Извините. Не понял о каком банке идет речь.

Альянс
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:19

Re: Європейський промисловий банк

  clientage написав:ПРикольный вклад Шанс
Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5%
Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока.
Пограємся?!


ЩЕ один ШАНС,
на цей раз НОВОРІЧНИЙ! :)

https://europrombank.kiev.ua/new-years-chance/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12

greenozon, ну тот Шанс интерестнее.
Столбишься с 1000грн под нач. ставку 9%,
ежемес. пролонгация с +0.5%, т.е. на 12м мес будет 14.5%.
Первые полгода мона пополнять, т.е. выращиваешь полгода ставку до 11.5%, на ней размещаеШся и с 12.5% до 14.5% (полгода) косишь баблииище :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18

  greenozon написав:
  clientage написав:ПРикольный вклад Шанс
Похоже, на днях банка сделала начальной ставку 8,5%, но можно пополнять вклад на протяжении 6 мес размещения, при этом на каждую след. ежемес. лонгацию ставка растет +0.5%
Отменить лонгацию мона за 2дн до след. срока.
Пограємся?!


ЩЕ один ШАНС,
на цей раз НОВОРІЧНИЙ! :)

https://europrombank.kiev.ua/new-years-chance/

До 11,5%.
Без поповнення.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:52

  greenozon написав:судячи по кількості дописів сюди за Н останніх років цей банк просто "топчик" і мега-популярний у бомонда! :mrgreen: :mrgreen:


Появились интересные акции и ветка стала активной.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12

Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.
% капають на картковий (СМС можна не підключати)
Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)
Перші 5 місяців можна поповнювати.
Здається це найкраще шо є на ринку річних депо в банках Неньки УКраїни.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:15

  Квесторе_поверніться написав:Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.
% капають на картковий (СМС можна не підключати)
Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)
Перші 5 місяців можна поповнювати.
Здається це найкраще шо є на ринку річних депо в банках Неньки УКраїни.


первые 5 или 6 месяцев?
и разве капают, а не в конце срока?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:11

Re: Європейський промисловий банк

  cohan написав:первые 5 или 6 месяцев?
и разве капают, а не в конце срока?

Перші 5.
Так депо місячний з пролонгацією.
Закінчився місяць...% капнув...депо пролонгувалось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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