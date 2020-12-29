Європейський промисловий банк

Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12

Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.

% капають на картковий (СМС можна не підключати)

Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)

Перші 5 місяців можна поповнювати.

Здається це найкраще шо є на ринку річних депо в банках Неньки УКраїни.