Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42
Альянс
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:19
Re: Європейський промисловий банк
ЩЕ один ШАНС,
на цей раз НОВОРІЧНИЙ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12
greenozon, ну тот Шанс интерестнее.
Столбишься с 1000грн под нач. ставку 9%,
ежемес. пролонгация с +0.5%, т.е. на 12м мес будет 14.5%.
Первые полгода мона пополнять, т.е. выращиваешь полгода ставку до 11.5%, на ней размещаеШся и с 12.5% до 14.5% (полгода) косишь баблииище
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18
До 11,5%.
Без поповнення.
Виплата щомісячно.
А умови лояльності в банці є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:52
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12
Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.
% капають на картковий (СМС можна не підключати)
Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)
Перші 5 місяців можна поповнювати.
Здається це найкраще шо є на ринку річних депо в банках Неньки УКраїни.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:15
первые 5 или 6 месяцев?
и разве капают, а не в конце срока?
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:11
Re: Європейський промисловий банк
Перші 5.
Так депо місячний з пролонгацією.
Закінчився місяць...% капнув...депо пролонгувалось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:54
на усю Євразію!
2) вніманіє, вопрос знатокам -
є тут ІБ чи то пустишка
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошки
як би він шлях міста не повторив..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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