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Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:15
greenozon написав: ricardo написав:
Серйозний банк. Аж три відділення.
на усю Євразію!
2) вніманіє, вопрос знатокам - http://prntscr.com/wd7zn5
є тут ІБ чи то пустишка
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошкиhttp://prntscr.com/wd828i
як би він шлях міста не повторив..
Краще грати в обмін онлайн??
никому не верю
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:50
greenozon написав:
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошкиhttp://prntscr.com/wd828i
як би він шлях міста не повторив..
А зноски про мінімальні суми немає часу почитати
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