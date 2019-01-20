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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:15

  greenozon написав:
  ricardo написав:Серйозний банк. Аж три відділення.


на усю Євразію! :)

2) вніманіє, вопрос знатокам - http://prntscr.com/wd7zn5

є тут ІБ чи то пустишка

3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошки
http://prntscr.com/wd828i

як би він шлях міста не повторив..

Краще грати в обмін онлайн??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:50

  greenozon написав:
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошки
http://prntscr.com/wd828i

як би він шлях міста не повторив..


А зноски про мінімальні суми немає часу почитати
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:32

wolt450
ви гадаєте в НБУ будуть надівать вокуляри щоб читати ті зноски 5 кеглем? :mrgreen:

побачать неринкову цифру, шашку наголо в вперьод - ВА ТА траляля
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:48

  Квесторе_поверніться написав:Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.
% капають на картковий (СМС можна не підключати)
Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)
Перші 5 місяців можна поповнювати.
Здається це найкраще шо є на ринку річних депо в банках Неньки УКраїни.

Мабуть, що так.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:57

  greenozon написав:wolt450
ви гадаєте в НБУ будуть надівать вокуляри щоб читати ті зноски 5 кеглем? :mrgreen:

побачать неринкову цифру, шашку наголо в вперьод - ВА ТА траляля


Ну Альфа легко дає 5% на любі суми. І шо
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wolt450
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