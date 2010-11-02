Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:15
greenozon написав: ricardo написав:
Серйозний банк. Аж три відділення.
на усю Євразію!
2) вніманіє, вопрос знатокам -
http://prntscr.com/wd7zn5
є тут ІБ чи то пустишка
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на 3-річні депошки
http://prntscr.com/wd828i
як би він шлях міста не повторив..
Краще грати в обмін онлайн??
никому не верю
sens
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:50
greenozon написав:
3) дуже ризиковано високі ставки, правда на
3-річні депошки http://prntscr.com/wd828i
як би він шлях міста не повторив..
А зноски про мінімальні суми немає часу почитати
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:32
wolt450
ви гадаєте в НБУ будуть надівать вокуляри щоб читати ті зноски 5 кеглем?
побачать неринкову цифру, шашку наголо в вперьод - ВА ТА траляля
greenozon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:48
Квесторе_поверніться написав:
Зареєструвався в депоШансі (не новорічному) місячний з 9% ....+0,5% при кожній пролонгації 11 раз.
% капають на картковий (СМС можна не підключати)
Тіло після завершення падає на поточний без картки(як і в Конячників...троха по дебільному)
Перші 5 місяців можна поповнювати.
Здається це
найкраще шо є на ринку річних депо
в банках Неньки УКраїни.
Мабуть, що так.
darmet
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:57
greenozon написав: wolt450
ви гадаєте в НБУ будуть надівать вокуляри щоб читати ті зноски 5 кеглем?
побачать неринкову цифру, шашку наголо в вперьод - ВА ТА траляля
Ну Альфа легко дає 5% на любі суми. І шо
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:46
greenozon написав: wolt450
ви гадаєте в НБУ будуть надівать вокуляри щоб читати ті зноски 5 кеглем?
побачать неринкову цифру, шашку наголо в вперьод - ВА ТА траляля
Если почитать сеть,то банк свежий,даже в 2015 успел быть проблемным,фактически карманный.
никому не верю
sens
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:52
sens написав:
Если почитать сеть,то банк свежий,даже в 2015 успел быть проблемным,фактически карманный.
Зато депозиты в грн есть под 11.5
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:03
Investor_K написав: sens написав:
Если почитать сеть,то банк свежий,даже в 2015 успел быть проблемным,фактически карманный.
Зато депозиты в грн есть под 11.5
В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня поповнити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17
Квесторе_поверніться написав:
В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити
Що це за один?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 6020
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити
Що це за один?
Не зрозумів запитання.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35778
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
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