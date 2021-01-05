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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:04

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити


Що це за один?
шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:05

Re: Європейський промисловий банк

  sens написав:с правом пополнение первые 5 лонгаций

Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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