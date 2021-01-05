Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:04
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити
Що це за один?
шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
никому не верю
sens
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:05
sens написав:
с правом пополнение первые 5 лонгаций
Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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