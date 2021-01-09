шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:04
шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
никому не верю
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:05
Re: Європейський промисловий банк
Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:38
а тоо, см. viewtopic.php?p=5133730#p5133730
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:12
словами они за 5 говорят, но, наверно, лучше не рисковать
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:57
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19
так и смс платные,так что первые 5 месяцев на 1000 грн вклада Вы будите должны банку
никому не верю
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