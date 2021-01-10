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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:04

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити


Що це за один?
шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:05

Re: Європейський промисловий банк

  sens написав:с правом пополнение первые 5 лонгаций

Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:38

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:с правом пополнение первые 5 лонгаций

Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf

а тоо, см. viewtopic.php?p=5133730#p5133730 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:12

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:с правом пополнение первые 5 лонгаций

Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf


словами они за 5 говорят, но, наверно, лучше не рисковать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:57

Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19

  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
так и смс платные,так что первые 5 месяцев на 1000 грн вклада Вы будите должны банку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:08

  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?

Дивитись слід сюди
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D1%82.pdf
От карту під депо тільки на рік видають...а депо рік+10 днів. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 06:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?

Дивитись слід сюди
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D1%82.pdf
От карту під депо тільки на рік видають...а депо рік+10 днів. :(

Вариант для бедных родственников-карту не активировать,пока не пополнить вклад на основную сумму?) А с перевыпуском по сроку беда - клиент платит за гешефт
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:27

А можно карту вообще не заказывать до первой выплаты %%? Тогда 1-й месяц "съест" эти 10 дней?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:38

  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?

Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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