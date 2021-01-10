Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:04
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
В ебанці є депоШанс від 11.5 до 14,5...починаючи з червня року 2021.
Тільки зараз за 1000 грн слід зареєструватись а до червня попоповнити
Що це за один?
шанс на 1 месяц и 11 лонгаций,с правом пополнение первые 5 лонгаций
никому не верю
sens
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:05
sens написав:
с правом пополнение первые 5 лонгаций
Виглядає шо поповнювати можна 6 місяців
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... 0110-1.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:38
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:12
словами они за 5 говорят, но, наверно, лучше не рисковать
cohan
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:57
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19
Annet_ написав:
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
так и смс платные,так что первые 5 месяцев на 1000 грн вклада Вы будите должны банку
никому не верю
sens
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:08
Annet_ написав:
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
Дивитись слід сюди
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D1%82.pdf
От карту під депо тільки на рік видають...а депо рік+10 днів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 січ, 2021 06:21
Квесторе_поверніться написав: Annet_ написав:
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
Дивитись слід сюди
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D1%82.pdf
От карту під депо тільки на рік видають...а депо рік+10 днів.
Вариант для бедных родственников-карту не активировать,пока не пополнить вклад на основную сумму?) А с перевыпуском по сроку беда - клиент платит за гешефт
никому не верю
sens
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:27
А можно карту вообще не заказывать до первой выплаты %%? Тогда 1-й месяц "съест" эти 10 дней?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:38
Annet_ написав:
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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