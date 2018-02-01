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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.3 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
8%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
69%
9
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:41

Дядя Дима написав:
  Aps написав:
  Дядя Дима написав:Хе хе. Я так и сделал только изначально на 30-ку открыл. Однако изначально и думал онлайном закидывать через примат и в страшном сне не мог представить ,что будут процики за это сдирать. :twisted:


Так в этой схеме ничего не поменялось. Какие процики за что?

Как за что? За перевод с кдв привата


а ваащето, вот именно с П24 никак низзя пополнить депо 2630/35, крезоид запрещает :)
мона ток перевести гроши на текущий или карточный
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:10

Re: Банк Земельний Капiтал

Ну от, і тут знизили :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:31

Re: Банк Земельний Капiтал

Не переживайте, сейчас все начнут поднимать ставки...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:03

  chipmunk написав:Ну от, і тут знизили :(
Ну тут хоть по честному написано как положено, а не как у сурков че хотят то и делают и по 5 раз на дню перед фактом ставят с тупыми отписками в придачу. А вот то что у ряда депошек пополняхи убрали это не есть гут для новых (хотя объяснимо: привлекли сколько нужно и остановились что бы лишку не было).
Дядя Дима
 
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