Дядя Дима написав:
Как за что? За перевод с кдв привата
а ваащето, вот именно с П24 никак низзя пополнить депо 2630/35, крезоид запрещает
мона ток перевести гроши на текущий или карточный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:41
а ваащето, вот именно с П24 никак низзя пополнить депо 2630/35, крезоид запрещает
мона ток перевести гроши на текущий или карточный
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:10
Re: Банк Земельний Капiтал
Ну от, і тут знизили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:31
Re: Банк Земельний Капiтал
Не переживайте, сейчас все начнут поднимать ставки...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:03
Ну тут хоть по честному написано как положено, а не как у сурков че хотят то и делают и по 5 раз на дню перед фактом ставят с тупыми отписками в придачу. А вот то что у ряда депошек пополняхи убрали это не есть гут для новых (хотя объяснимо: привлекли сколько нужно и остановились что бы лишку не было).
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