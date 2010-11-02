|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:43
Re: Банк Земельний Капiтал
Знов ставки покращують
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:13
Поспішаєм на Весняну пропозицію, лише до кінця березня року 2018.
До 17,25 прОцентів, виплата щомісячно, можливість поповнення (крім останнього місяця дії депо). Не агітую...лише інформую.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:18
Хмм, це не втб там був?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:55
да в этом доме много гомнобанков закончили свою карьеру , но это уже знак
никому не верю
реклама
|