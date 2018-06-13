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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:43
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Сер 28 лют, 2018 21:13
Поспішаєм на Весняну пропозицію, лише до кінця березня року 2018.
До 17,25 прОцентів, виплата щомісячно, можливість поповнення (крім останнього місяця дії депо). Не агітую...лише інформую.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:18
Шановні клієнти, повідомляємо про відкриття нового відділення в м. Києві за адресою: вул. Княжий Затон, 4.
Хмм, це не втб там був?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:55
chipmunk написав:
Шановні клієнти, повідомляємо про відкриття нового відділення в м. Києві за адресою: вул. Княжий Затон, 4.
Хмм, це не втб там був?
да в этом доме много гомнобанков закончили свою карьеру
, но это уже знак
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:41
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:43
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32
Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)
Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?
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artemiustas
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:37
artemiustas написав:
Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)
Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?
Буклет лежит прям на столе у менагера
Там все ласково и нежно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:44
artemiustas написав:
Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)
Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?
Обычно в кассе пополняете счет своего мобильного на любую сумму, если у менеджера закончились буклеты.
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TDK
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Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14
Все гораздо проще.Приходете к менеджеру и оформляете депозит. Рекламные буклеты лежат у нее на столе.
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Nona9
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