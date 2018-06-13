RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
10
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:43

Re: Банк Земельний Капiтал

Знов ставки покращують https://www.zemcap.com/ua/do-uvagi-kliyentiv.html
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:13

  chipmunk написав:Знов ставки покращують https://www.zemcap.com/ua/do-uvagi-kliyentiv.html

Поспішаєм на Весняну пропозицію, лише до кінця березня року 2018.
До 17,25 прОцентів, виплата щомісячно, можливість поповнення (крім останнього місяця дії депо). Не агітую...лише інформую.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24772
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:18

Шановні клієнти, повідомляємо про відкриття нового відділення в м. Києві за адресою: вул. Княжий Затон, 4.

Хмм, це не втб там був?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:55

  chipmunk написав:
Шановні клієнти, повідомляємо про відкриття нового відділення в м. Києві за адресою: вул. Княжий Затон, 4.

Хмм, це не втб там був?

да в этом доме много гомнобанков закончили свою карьеру :mrgreen: , но это уже знак 8)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10819
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:41

  chipmunk написав:Знов ставки покращують https://www.zemcap.com/ua/do-uvagi-kliyentiv.html



??? що там було?

http://prntscr.com/j1vz9n
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:43

Re: Банк Земельний Капiтал

Застаріло вже, тепер https://www.zemcap.com/ua/depozity.html
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32

Re: Банк Земельний Капiтал

Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)

Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?
artemiustas
 
Повідомлень: 206
З нами з: 04.07.11
Подякував: 245 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:37

  artemiustas написав:
Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)

Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?

Буклет лежит прям на столе у менагера :)
Там все ласково и нежно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24618
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1969 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:44

  artemiustas написав:
Программа лояльности по акционному депозиту «Летний максимум»*
Условие №1
Для клиентов, которые предъявили рекламный буклет, или открыли счет, или имеют квитанцию об успешной оплате в кассе ПАО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» в период действия акции (с 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.)

Кто-нибудь знает, где взять этот буклет?
Также не совсем понятно относительно квитанции: что должно быть оплачено?

Обычно в кассе пополняете счет своего мобильного на любую сумму, если у менеджера закончились буклеты.
TDK
 
Повідомлень: 960
З нами з: 28.10.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:14

Все гораздо проще.Приходете к менеджеру и оформляете депозит. Рекламные буклеты лежат у нее на столе.
Nona9
 
Повідомлень: 159
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, sens, Кочевник і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1009, 1010, 1011
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10105 1463572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 18:22
guntherhouse777
Альфа-Банк 1 ... 5701, 5702, 5703
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57020 7320087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 18:21
Stringer
Идея Банк 1 ... 1508, 1509, 1510
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15092 2148035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:30
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.