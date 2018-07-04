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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
69%
11
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34

Re: Банк Земельний Капiтал

Обслуживают быстро, но купюры даже с незначительными повреждениями не принимают. Впрочем это минус всех подобных банков.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44

Банк «Земельный капитал» лишился главы

Наблюдательный совет банка "Земельный капитал" уволил председателя правления Александра Петренко.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В банке отметили, что господин Петренко уволен по согласию сторон. На должности главы финучреждения он был с 2009 года.

Исполнять обязанности председателя правления банка "Земельный капитал" с 5 июля будет первый замглавы Вадим Щиголев.

https://finclub.net/news/bank-zemelnyj-kapital-lishilsya-glavy.html
Всё IMHO
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