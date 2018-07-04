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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34
Обслуживают быстро, но купюры даже с незначительными повреждениями не принимают. Впрочем это минус всех подобных банков.
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artemiustas
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44
https://finclub.net/news/bank-zemelnyj-kapital-lishilsya-glavy.html
Наблюдательный совет банка "Земельный капитал" уволил председателя правления Александра Петренко.
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В банке отметили, что господин Петренко уволен по согласию сторон. На должности главы финучреждения он был с 2009 года.
Исполнять обязанности председателя правления банка "Земельный капитал" с 5 июля будет первый замглавы Вадим Щиголев.
Всё IMHO
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