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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34
Re: Банк Земельний Капiтал
Обслуживают быстро, но купюры даже с незначительными повреждениями не принимают. Впрочем это минус всех подобных банков.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44
Банк «Земельный капитал» лишился главы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:26
Re: Банк Земельний Капiтал
Ни напрямую, ни через переключение оператором с 0800.....
в отделение на Крещатике дозвониться не могу
Не берут трубу
Вроде здесь проскакивал псевдопредставитеь
Взбодрите деффчёнок!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:13
у ПАТ « КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» відбудеться зміна номерів балансових рахунків:
- 2625… на 2620… АП «Кошти на вимогу фізичних осіб»;
- 2605… на 2600 … АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;
Графік зміни балансових рахунків:
зміна рахунків відбудеться протягом першої декади грудня 2018 року.
Повідомляємо вам, що з 14.11.2018р. АТ АКБ «КОНКОРД» вийшов iз об'єднаної мережі «РАДІУС».
И чот банка затихарилась, новых депо под НГ не предлагает
Все тута впорядке, лицензию еще не сдают ?!
... делайте хоть что-нибудь!
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