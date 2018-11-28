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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
69%
11
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34

Re: Банк Земельний Капiтал

Обслуживают быстро, но купюры даже с незначительными повреждениями не принимают. Впрочем это минус всех подобных банков.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44

Банк «Земельный капитал» лишился главы

Наблюдательный совет банка "Земельный капитал" уволил председателя правления Александра Петренко.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В банке отметили, что господин Петренко уволен по согласию сторон. На должности главы финучреждения он был с 2009 года.

Исполнять обязанности председателя правления банка "Земельный капитал" с 5 июля будет первый замглавы Вадим Щиголев.

https://finclub.net/news/bank-zemelnyj-kapital-lishilsya-glavy.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:26

Re: Банк Земельний Капiтал

Ни напрямую, ни через переключение оператором с 0800.....
в отделение на Крещатике дозвониться не могу :twisted:
Не берут трубу :evil:
Вроде здесь проскакивал псевдопредставитеь 8)
Взбодрите деффчёнок! :roll:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:13

у ПАТ « КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» відбудеться зміна номерів балансових рахунків:
- 2625… на 2620… АП «Кошти на вимогу фізичних осіб»;
- 2605… на 2600 … АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;
Графік зміни балансових рахунків:
зміна рахунків відбудеться протягом першої декади грудня 2018 року.

Повідомляємо вам, що з 14.11.2018р. АТ АКБ «КОНКОРД» вийшов iз об'єднаної мережі «РАДІУС».

https://www.zemcap.com/ua/novost-20181120.html

И чот банка затихарилась, новых депо под НГ не предлагает :(
Все тута впорядке, лицензию еще не сдают ?!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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