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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:17

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:АХционные ж тока годовые были

Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19


Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19

  Aps написав:
  lubopytnaya написав:
  clientage написав:АХционные ж тока годовые были

Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19


Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

да это он
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25

  Aps написав: Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

А годовые под какой процент были тогда?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08

  lubopytnaya написав:
  Aps написав: Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

А годовые под какой процент были тогда?


Не припомню.
Может и столько же ну или на пол %-та меньше.
Врядли большая разница была.
Aps
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