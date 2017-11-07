|
|
|
Банк Земельний Капiтал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Aps написав: lubopytnaya написав: clientage написав:
АХционные ж тока годовые были
Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
да это он
-
J
-
-
- Повідомлень: 4158
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25
Aps написав:
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
А годовые под какой процент были тогда?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3554
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08
lubopytnaya написав: Aps написав:
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
А годовые под какой процент были тогда?
Не припомню.
Может и столько же ну или на пол %-та меньше.
Врядли большая разница была.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2345
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11027
|1601922
|
|
|32921
|4062337
|
|
|64247
|8018845
|
|