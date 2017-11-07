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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Aps написав: lubopytnaya написав: clientage написав:
АХционные ж тока годовые были
Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
да это он
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25
Aps написав:
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
А годовые под какой процент были тогда?
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08
lubopytnaya написав: Aps написав:
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
А годовые под какой процент были тогда?
Не припомню.
Может и столько же ну или на пол %-та меньше.
Врядли большая разница была.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:01
lubopytnaya написав: Aps написав:
Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
А годовые под какой процент были тогда?
У меня вот годовой Новорічний заканчивается, под... 17,75%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:46
clientage написав:
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У меня вот годовой Новорічний заканчивается, под... 17,75%
Да нынче и того тут нету (
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