Да и к тому же скорее всего под 19.5%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:17
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:01
У меня вот годовой Новорічний заканчивается, под... 17,75%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:46
Re: Банк Земельний Капiтал
Да нынче и того тут нету (
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:26
Re: Банк Земельний Капiтал
Земеля молодца, 18,5% с буклетом
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29
Вносимо в список перспективних.
Де про аХцію з буклетом пишуть?
Не будуть індумови?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:55
АКЦІЙНИЙ ДЕПОЗИТ «НОВОРІЧНИЙ ЕКСПРЕС»
Уууспели
18.5% на 6..12мес
Востаннє редагувалось clientage в Суб 01 гру, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:56
Re: Банк Земельний Капiтал
Не коллега, не будет индуса, это новогодний экспресс под КУАПом, на сайте в новостях по ссылке.
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