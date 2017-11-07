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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:17

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:АХционные ж тока годовые были

Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19


Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19

  Aps написав:
  lubopytnaya написав:
  clientage написав:АХционные ж тока годовые были

Нет, у меня полуторагодовой с 07.11.17 по 07.05.19


Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

да это он
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25

  Aps написав: Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

А годовые под какой процент были тогда?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08

  lubopytnaya написав:
  Aps написав: Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

А годовые под какой процент были тогда?


Не припомню.
Может и столько же ну или на пол %-та меньше.
Врядли большая разница была.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:01

  lubopytnaya написав:
  Aps написав: Да и к тому же скорее всего под 19.5%. :wink:

А годовые под какой процент были тогда?

У меня вот годовой Новорічний заканчивается, под... 17,75% :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:46

Re: Банк Земельний Капiтал

clientage написав:[
У меня вот годовой Новорічний заканчивается, под... 17,75% :(


Да нынче и того тут нету (
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:26

Re: Банк Земельний Капiтал

Земеля молодца, 18,5% с буклетом
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29

  БОБЁР написав:Земеля молодца, 18,5% с буклетом

Вносимо в список перспективних. :)
Де про аХцію з буклетом пишуть?
Не будуть індумови?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:55

АКЦІЙНИЙ ДЕПОЗИТ «НОВОРІЧНИЙ ЕКСПРЕС»

Уууспели :)
https://www.zemcap.com/ru/novost-20181130.html
18.5% на 6..12мес
Востаннє редагувалось clientage в Суб 01 гру, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:56

Re: Банк Земельний Капiтал

Не коллега, не будет индуса, это новогодний экспресс под КУАПом, на сайте в новостях по ссылке.
БОБЁР
 
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