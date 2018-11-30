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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15

І від 91 дня під 18,25% теж хороша пропозиція.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16

Re: Банк Земельний Капiтал

Шкода шо лиш в грудні, в мене до січня депо ;) Ну може там якісь різдвяні будуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:19

  chipmunk написав:Шкода шо лиш в грудні, в мене до січня депо ;) Ну може там якісь різдвяні будуть...

там столбиться мона, от 7500
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 15161718
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