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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15
І від 91 дня під 18,25% теж хороша пропозиція.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16
Re: Банк Земельний Капiтал
Шкода шо лиш в грудні, в мене до січня депо Ну може там якісь різдвяні будуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:19
там столбиться мона, от 7500
... делайте хоть что-нибудь!
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