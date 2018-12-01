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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:15
І від 91 дня під 18,25% теж хороша пропозиція.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:16
Шкода шо лиш в грудні, в мене до січня депо
Ну може там якісь різдвяні будуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:19
chipmunk написав:
Шкода шо лиш в грудні, в мене до січня депо
Ну може там якісь різдвяні будуть...
там столбиться мона, от 7500
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 гру, 2018 19:58
А где брать буклет?
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Порт
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:14
Порт написав:
А где брать буклет?
А прямо у них в отделении пачка лежит . Я тоже когда первый раз там открывал то очковал(где же буклет).Спрашиваю у манагерши, как мне доп % получить? А она и подводит к столику возле кассы и говорит:
осё они где лежат.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:06
Порт написав:
А где брать буклет?
А где брать банк?
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ruvex
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:33
ruvex написав: Порт написав:
А где брать буклет?
А где брать банк?
м. Синельникове
вул.Каштанова, 18В
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