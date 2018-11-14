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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:45

  PostBankir написав:Квесторе_поверніться
https://www.zemcap.com/ua/informatsiya- ... banku.html

Нормативи у них знаходяться тут

Дякую, побачив...номативи норм.
Ходять слухи що Тополов зараз під Ахметовим ...правда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26652
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:17

  Квесторе_поверніться написав:
  PostBankir написав:Квесторе_поверніться
https://www.zemcap.com/ua/informatsiya- ... banku.html

Нормативи у них знаходяться тут

Дякую, побачив...номативи норм.
Ходять слухи що Тополов зараз під Ахметовим ...правда?

Процессинг то у них тумбовский, но из АТМ-сети вот недавно вышли :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:31

  clientage написав: но из АТМ-сети вот недавно вышли :(


Откуда инфа такая?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:38

  Aps написав:
  clientage написав: но из АТМ-сети вот недавно вышли :(


Откуда инфа такая?

https://www.zemcap.com/ru/novosti-banka.html
5 посл. новостей
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26586
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2119 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:43

  clientage написав:https://www.zemcap.com/ru/novosti-banka.html
5 посл. новостей


Вот эта?
Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что с 14.11.2018 г. АО АКБ «КОНКОРД» вышел из объединенной сети «РАДИУС».
:?:
Aps
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Повідомлень: 2353
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:45

Сlientage, там про СоСо. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26652
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:52

  Aps написав:
  clientage написав:https://www.zemcap.com/ru/novosti-banka.html
5 посл. новостей


Вот эта?
Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что с 14.11.2018 г. АО АКБ «КОНКОРД» вышел из объединенной сети «РАДИУС».
:?:

капец :) :oops:
ну оба как родные ж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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