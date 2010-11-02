Банк Земельний Капiтал

и правильно
похоже, нуна вот у Земели оставлять -10К от понда, под будущие столбики
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01
и правильно
похоже, нуна вот у Земели оставлять -10К от понда, под будущие столбики
... делайте хоть что-нибудь!
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