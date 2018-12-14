Банк Земельний Капiтал

Додано: Суб 15 гру, 2018 18:42

Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.

Где еще в валюте так наливают?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M