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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01
lubopytnaya написав: clientage написав:
Я вот думаю даж два столбика сделать и на полгода и на год. Вдрух к лету уже и по 25 у нас в Неньке будет
А у меня до мая действующий вклад под Фонд, т.е. ежемесячные проценты превышает 200К.
Но я все равно пойду застолблюсь еще на 7500
Гулять - так гулять!
и правильно
похоже, нуна вот у Земели оставлять -10К от понда, под будущие столбики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:42
Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:59
emeta написав:
Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44
emeta написав:
Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них
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jurasja
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:52
https://www.zemcap.com/file.php?compone ... 0%B8%D1%86
jurasja написав: emeta написав:
Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них
вот тут и написано
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