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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Я вот думаю даж два столбика сделать и на полгода и на год. Вдрух к лету уже и по 25 у нас в Неньке будет :)

А у меня до мая действующий вклад под Фонд, т.е. ежемесячные проценты превышает 200К.
Но я все равно пойду застолблюсь еще на 7500 :D
Гулять - так гулять! :wink:

и правильно
похоже, нуна вот у Земели оставлять -10К от понда, под будущие столбики :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:42

Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:59

  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44

  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?


Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:52

  jurasja написав:
  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?


Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них

https://www.zemcap.com/file.php?compone ... 0%B8%D1%86 вот тут и написано
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:21

Re: Банк Земельний Капiтал

Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон.
И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:39

  Кащей написав:Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон.
И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?


смс м.не подключать
вых сторонним(п.моней) бесплатно
банкоматом ни разу не пользовался :)
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остаток робобаба говорит
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:10

Re: Банк Земельний Капiтал

  Кащей написав:можно самому выбрать дату окончания

да, с датой мона поиграться. Сами подсказывают шобы на выходные не попала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 18192021
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