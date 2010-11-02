Банк Земельний Капiтал

Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон. И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?
Кащей написав:Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон. И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?
смс м.не подключать вых сторонним(п.моней) бесплатно банкоматом ни разу не пользовался + остаток робобаба говорит
Кащей написав:Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон. И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?
Можно самому выбрать дату окончания депо. Можно отказаться от СМС инфо. Пополнение от 1000грн без ограничений по сумме но не позже месяца до окончания депо.
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