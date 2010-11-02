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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
12
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Я вот думаю даж два столбика сделать и на полгода и на год. Вдрух к лету уже и по 25 у нас в Неньке будет :)

А у меня до мая действующий вклад под Фонд, т.е. ежемесячные проценты превышает 200К.
Но я все равно пойду застолблюсь еще на 7500 :D
Гулять - так гулять! :wink:

и правильно
похоже, нуна вот у Земели оставлять -10К от понда, под будущие столбики :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:42

Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:59

  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?
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Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44

  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?


Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:52

  jurasja написав:
  emeta написав:Здесь 6 % в $ с капитализацией от 3 мес.
Где еще в валюте так наливают?


Где на сайте такое написано? 4.5 максимум у них

https://www.zemcap.com/file.php?compone ... 0%B8%D1%86 вот тут и написано
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:21

Re: Банк Земельний Капiтал

Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон.
И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:39

  Кащей написав:Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон.
И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?


смс м.не подключать
вых сторонним(п.моней) бесплатно
банкоматом ни разу не пользовался :)
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остаток робобаба говорит
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:10

Re: Банк Земельний Капiтал

  Кащей написав:можно самому выбрать дату окончания

да, с датой мона поиграться. Сами подсказывают шобы на выходные не попала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:06

  Кащей написав:Столбовых дел мастера, подскажите, плз, правильно ли я понимаю, что у ЗеКи срок депо "Новоричный экспресс" произвольный, можно самому выбрать дату окончания, как у ВТБ было? Ставка определяется попаданием в соответствующий диапазон.
И как у них устроена карта, на которую капают проценты и тело? Тарифы я бегло глянул. снятие бесплатное только в Радиусе. От СМС инфо отказаться можно? И выпускает ли банк с нее бесплатно по р2р?


Можно самому выбрать дату окончания депо.
Можно отказаться от СМС инфо.
Пополнение от 1000грн без ограничений по сумме но не позже месяца до окончания депо.
Практикующий вкладчик.
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