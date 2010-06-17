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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:44

  vitaliian написав:
30.11.2018 Уважаемые клиенты, с 01.12.2018 года года будут изменены действующие процентные ставки по депозитам для физических лиц.


https://www.zemcap.com/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_322108156910b2b8053417476e229cce.pdf&title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%2001.12.2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

если я правильно понял кто сидит на «ВАЛЮТНИЙ ПЛЮС» ставка с 1.12 поднимается до 6% даже для заключённых ранее вкладов?

(діє з 01.05.2018р. до 31.12.2018р. , зміни з 01.12.2018р.)
Моё мнение ,что это только для тех кто открывает с 1.12. А на подогретую линию не пробывали позвонить?
Дядя Дима
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  #<1 ... 19202122
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