Банк Земельний Капiтал

Моё мнение ,что это только для тех кто открывает с 1.12. А на подогретую линию не пробывали позвонить?vitaliian написав:30.11.2018 Уважаемые клиенты, с 01.12.2018 года года будут изменены действующие процентные ставки по депозитам для физических лиц.
https://www.zemcap.com/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_322108156910b2b8053417476e229cce.pdf&title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%2001.12.2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
если я правильно понял кто сидит на «ВАЛЮТНИЙ ПЛЮС» ставка с 1.12 поднимается до 6% даже для заключённых ранее вкладов?(діє з 01.05.2018р. до 31.12.2018р. , зміни з 01.12.2018р.)